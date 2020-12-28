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Диего Коста попросил «Атлетико» разорвать контракт по личным причинам

28 Декабря 2020, 15:27,

Global Look Press

Нападающий Диего Коста попросил «Атлетико» разорвать контракт в январе по личным причинам. Об этом на своих страницах информирует Marca. В ближайшее время стороны проведут переговоры на этот счёт.

Действующий контракт Косты рассчитан до конца сезона, однако форвард хочет уйти уже зимой, чтобы решить личные проблемы.

Отмечается, что если Коста всё же уйдёт в январе, «Атлетико» выйдет на трансферный рынок для поиска нападающего, поскольку в распоряжении Диего Симеоне на этой позиции останется только Луис Суарес.

Напомним, что Диего Коста вернулся в «Атлетико» в начале 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста
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