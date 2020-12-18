​«Барселона» решила продать Коутиньо в январе

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс дал указание продать Филиппе Коутиньо до 24 января. Об этом пишет каталонская газета ARA.

Основная причина, по которой клуб решил расстаться с Коутиньо, - высокая заработная плата игрока. «Сине-гранатовые», как известно, испытывают финансовые трудности, и продажа Коутиньо может помочь разгрузить зарплатную ведомость.

Кроме того, каталонцы считают Коутиньо менее ценным активом команды после появления Педри.

В сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» одиннадцать матчей. В них бразилец забил три гола и отдал два результативных паса партнёрам.