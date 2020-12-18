Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Барселона» решила продать Коутиньо в январе

18 Декабря 2020, 15:03,

Instagram

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс дал указание продать Филиппе Коутиньо до 24 января. Об этом пишет каталонская газета ARA.

Основная причина, по которой клуб решил расстаться с Коутиньо, - высокая заработная плата игрока. «Сине-гранатовые», как известно, испытывают финансовые трудности, и продажа Коутиньо может помочь разгрузить зарплатную ведомость.

Кроме того, каталонцы считают Коутиньо менее ценным активом команды после появления Педри.

В сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» одиннадцать матчей. В них бразилец забил три гола и отдал два результативных паса партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола