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Азар вернулся в общую группу «Реала»

16 Декабря 2020, 16:29,

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Вингер «Реала» Эден Азар восстановился от травмы.

Как сообщает Marca, бельгийский футболист провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Напомним, что Азар получил повреждение в матче с «Алавесом» (1:2). У Эдена было диагностировано повреждение прямой мышцы бедра.

29-летний вингер сыграл шесть матчей за «Реал» в нынешнем сезоне и забил два гола. Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После тринадцати туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч «сливочные» проведут в воскресенье, 20 декабря. Соперником подопечных Зинедина Зидана станет «Эйбар».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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