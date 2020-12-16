Азар вернулся в общую группу «Реала»

Вингер «Реала» Эден Азар восстановился от травмы.

Как сообщает Marca, бельгийский футболист провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Напомним, что Азар получил повреждение в матче с «Алавесом» (1:2). У Эдена было диагностировано повреждение прямой мышцы бедра.

29-летний вингер сыграл шесть матчей за «Реал» в нынешнем сезоне и забил два гола. Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После тринадцати туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч «сливочные» проведут в воскресенье, 20 декабря. Соперником подопечных Зинедина Зидана станет «Эйбар».