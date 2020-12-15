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​Отец Месси отреагировал на слухи о трансфере Лео в «ПСЖ»

15 Декабря 2020, 19:34,

Global Look Press

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе отреагировал на слухи по поводу возможного перехода форварда в «ПСЖ».

В понедельник появилась информация о том, что Хорхе провёл переговоры с представителями парижского клуба в Катаре. Позже СМИ написали о том, что «ПСЖ» призвал клубные магазины быть готовыми к возможному подписанию Месси.

«Это ложь. Очередная выдумка. Я с сентября нахожусь в Аргентине», - написал Хорхе Месси на своей странице в Instagram.

В то же время Goal.com сообщает, что Лионель Месси пока не вёл переговоры с другими клубами.

Добавим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Хорхе Месси
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