​Отец Месси отреагировал на слухи о трансфере Лео в «ПСЖ»

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15 Декабря 2020, 19:34,
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Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе отреагировал на слухи по поводу возможного перехода форварда в «ПСЖ».
В понедельник появилась информация о том, что Хорхе провёл переговоры с представителями парижского клуба в Катаре. Позже СМИ написали о том, что «ПСЖ» призвал клубные магазины быть готовыми к возможному подписанию Месси.
«Это ложь. Очередная выдумка. Я с сентября нахожусь в Аргентине», - написал Хорхе Месси на своей странице в Instagram.
В то же время Goal.com сообщает, что Лионель Месси пока не вёл переговоры с другими клубами.
Добавим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Хорхе Месси