​Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта вывесил свой баннер около стадиона «Реала»

Жоан Лапорта занимал кресло президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год и хочет вернуться, выдвинув свою кандидатуру для предстоящих выборов в клубе.

В рамках предвыборной кампании Лапорта пошёл на довольно необычный шаг – вывесил огромный баннер со своей фотографией на доме, который находится всего лишь в двухсот метрах от стадиона «Реала» Сантьяго Бернабеу.

«С нетерпением жду встречи с вами», - такую надпись можно найти на баннере.

Выборы нового президента «Барселоны» пройдут ближе к концу января. Жоан Лапорта считается одним из главных фаворитов на победу наряду с Виктором Фонтом.