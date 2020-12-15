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​Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта вывесил свой баннер около стадиона «Реала»

15 Декабря 2020, 16:24,

Depositphotos

Жоан Лапорта занимал кресло президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год и хочет вернуться, выдвинув свою кандидатуру для предстоящих выборов в клубе.

В рамках предвыборной кампании Лапорта пошёл на довольно необычный шаг – вывесил огромный баннер со своей фотографией на доме, который находится всего лишь в двухсот метрах от стадиона «Реала» Сантьяго Бернабеу.

«С нетерпением жду встречи с вами», - такую надпись можно найти на баннере.

 

Выборы нового президента «Барселоны» пройдут ближе к концу января. Жоан Лапорта считается одним из главных фаворитов на победу наряду с Виктором Фонтом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Жоан Лапорта, Сантьяго Бернабеу
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