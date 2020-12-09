Венгер: «Не уверен, что «ПСЖ» сможет соблюсти финансовый фэйр-плей, пригласив Месси»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси – один из двух лучших игроков в мире. Те, кто могут заменить Месси и Криштиану Роналду, уже играют в «ПСЖ». Возникает вопрос, сможет ли «ПСЖ» соблюсти финансовый фэйр-плей, пригласив таких игроков, как Месси? Я не уверен», - цитирует французского специалиста Goal.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца 30 июня 2021 года. Перед началом нынешнего сезона Месси хотел покинуть каталонский клуб, но руководство отказалось отпускать своего лидера.