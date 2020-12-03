Суарес вылечился от коронавируса

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщает El Partidazo de COPE, уругваец вернётся в общую группу уже завтра, 4 декабря.

О заражении Суареса коронавирусом стало известно 16 ноября, за это время он пропустил в том числе и два матча мадридского клуба в Лиге чемпионов.

В субботу, 5 декабря, «Атлетико» на своём поле примет «Вальядолид».

33-летний нападающий присоединился к «Атлетико» в сентябре нынешнего года, за это время он успел сыграть девять матчей за мадридский клуб, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Суарес заключил контракт с «матрасниками» сроком на два сезона.