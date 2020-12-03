Временный президент «Барселоны»: «Я бы продал Месси летом»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс высказался по поводу ситуации с нападающим Лионелем Месси.

«Я бы продал Месси прошлым летом, если говорить с точки зрения экономики. Это было бы желательно в плане экономии средств. Ла Лига требует ограничений по заработной плате», - высказался Тускетс в интервью RAC1.

Напомним, летом Лионель Месси хотел покинуть «Барселону» и даже подавал официальный запрос. Тем не менее, тогдашнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Бартомеу отказалось отпускать аргентинца.