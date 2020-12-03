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Временный президент «Барселоны»: «Я бы продал Месси летом»

03 Декабря 2020, 15:26,

Global Look Press

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс высказался по поводу ситуации с нападающим Лионелем Месси.

«Я бы продал Месси прошлым летом, если говорить с точки зрения экономики. Это было бы желательно в плане экономии средств. Ла Лига требует ограничений по заработной плате», - высказался Тускетс в интервью RAC1.

Напомним, летом Лионель Месси хотел покинуть «Барселону» и даже подавал официальный запрос. Тем не менее, тогдашнее руководство каталонского клуба во главе с Хосепом Бартомеу отказалось отпускать аргентинца.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Карлес Тускетс
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