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Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта хочет сделать «You’ll Never Walk Alone» слоганом академии клуба

01 Декабря 2020, 16:50,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал свою предвыборную программу.

«Слоганом Ла Масии будет «You’ll Never Walk Alone». Мы хотим, чтобы академия стала центром высокой результативности и спортивного мастерства, но в то же время мы не забываем про личное развитие, поэтому подход к каждому из спортсменов будет индивидуальным.

Мы будем продвигать и женский спорт, все спортивные секции будут чувствовать себя членом одной спортивной семьи. Мультиспортивный характер организации – уникальная формула успеха во всём мире», - написано на сайте Лапорта.

Напомним, что легендарная песня You’ll Never Walk Alone является гимном «Ливерпуля». У большинства футбольных болельщиков этот слоган ассоциируется именно со стадионом и фанатами английского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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