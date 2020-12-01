Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта хочет сделать «You’ll Never Walk Alone» слоганом академии клуба

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01 Декабря 2020, 16:50,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта опубликовал свою предвыборную программу.
«Слоганом Ла Масии будет «You’ll Never Walk Alone». Мы хотим, чтобы академия стала центром высокой результативности и спортивного мастерства, но в то же время мы не забываем про личное развитие, поэтому подход к каждому из спортсменов будет индивидуальным.
Мы будем продвигать и женский спорт, все спортивные секции будут чувствовать себя членом одной спортивной семьи. Мультиспортивный характер организации – уникальная формула успеха во всём мире», - написано на сайте Лапорта.
Напомним, что легендарная песня You’ll Never Walk Alone является гимном «Ливерпуля». У большинства футбольных болельщиков этот слоган ассоциируется именно со стадионом и фанатами английского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта