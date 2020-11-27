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Кандидат в президенты «Барселоны» считает, что клуб должен вернуть Неймара

27 Ноября 2020, 21:19,

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Кандидат в президенты «Барселоны» Хорди Фарре заявил, что клуб должен вернуть нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Мы работаем над тем, чтобы привлечь в клуб лучших. Если мои помощники скажут, что Неймар – лучший, то я пойду на это. Он хочет вернуться в «Барселону». Это означает, что мы должны приобрести его.

Месси? Мы уже пообщались с его семьей и представили проект развития. Мы понимаем, что Лео хочет остаться. Через несколько лет после того, как он закончит играть за «Барселону», мы должны сделать его почетным президентом. Я хочу превратить Месси в Майкла Джордана из «Чикаго», - цитирует Фарре Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Неймар, Хорди Фарре
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