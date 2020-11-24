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Гризманн высказался о критике своего дяди в адрес Месси

24 Ноября 2020, 08:59,

Global Look Press

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн отреагировал на слова своего дяди в адрес лидера «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Мой дядя критически высказался о Лионеле? Я не общался с ним после своей свадьбы. Он получил приглашение, но не пришел. После этого мы больше не контактировали.

Несмотря на критику дяди, Месси знает, что я уважительно к нему отношусь и восхищаюсь его мастерством. Хочу, чтобы все знали, у нас с ним нет проблем», - приводит слова француза газета Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел восемь поединков, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Антуан Гризманн
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