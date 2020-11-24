Гризманн высказался о критике своего дяди в адрес Месси

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн отреагировал на слова своего дяди в адрес лидера «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Мой дядя критически высказался о Лионеле? Я не общался с ним после своей свадьбы. Он получил приглашение, но не пришел. После этого мы больше не контактировали.

Несмотря на критику дяди, Месси знает, что я уважительно к нему отношусь и восхищаюсь его мастерством. Хочу, чтобы все знали, у нас с ним нет проблем», - приводит слова француза газета Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел восемь поединков, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.