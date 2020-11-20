Куман: «Коутиньо тренировался с командой всю неделю, он готов сыграть с первых минут»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о состоянии полузащитника Филиппе Коутиньо, восстановившегося от травмы.

«Мы довольны его возвращением, он хорошо тренировался с командой почти всю неделю, не было никаких проблем. Он всегда ответственно подходит к своему восстановлению, много общается с врачами. Он готов будет начать матч с «Атлетико» в стартовом составе, но может остаться и на скамейке запасных. Мы должны правильно оценить график.

Коутиньо способен сыграть на многих позициях – это очень важно для тренера. Мы стараемся, чтобы он проявил себя наилучшим образом», - цитирует Кумана Marca.