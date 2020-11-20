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Куман: «Коутиньо тренировался с командой всю неделю, он готов сыграть с первых минут»

20 Ноября 2020, 20:43,

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о состоянии полузащитника Филиппе Коутиньо, восстановившегося от травмы.

«Мы довольны его возвращением, он хорошо тренировался с командой почти всю неделю, не было никаких проблем. Он всегда ответственно подходит к своему восстановлению, много общается с врачами. Он готов будет начать матч с «Атлетико» в стартовом составе, но может остаться и на скамейке запасных. Мы должны правильно оценить график.

Коутиньо способен сыграть на многих позициях – это очень важно для тренера. Мы стараемся, чтобы он проявил себя наилучшим образом», - цитирует Кумана Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо, Рональд Куман
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