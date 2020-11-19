​Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт: «Гризманна покупал человек не из мира футбола»

Виктор Фонт, являющийся кандидатом в президенты «Барселоны», высказался по поводу политики клуба в последние годы.

«Фундаментальное изменение, которое я планирую осуществить, - это состав совета директоров. Раньше правление состояло из богатых людей, которые увлечены клубом, но имеют ограниченный опыт в мире футбола и ведения бизнеса в мире спорта.

Гризманна покупал человек не из мира футбола. В мой же совет директоров будут входить бизнесмены, которые имеют опыт в мире спорта. Совет директоров сосредоточится только на стратегических решениях для клуба.

Мы планируем привлечь в качестве директоров талантливых людей с опытом работы как в деловой, так и в спортивной сферах, что поможет нам двигаться правильным путём», - сказал Фонт в интервью Unanimo Deportes.