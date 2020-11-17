Фабрегас: «Я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить вред Месси»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не знаю, как можно что-то говорить Месси после всего, что он сделал. Если бы он ушел после чемпионства, то ему бы никто ничего не сказал? Это странно, ты столько дал клубу, но все обращают внимание только на последний год.

Я видел людей в клубе, которые пытались причинить вред Месси. Я благодарен ему за то, что он продолжает играть за «Барселону», - цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно, но клуб не захотел отпускать его.