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Фабрегас: «Я видел людей в «Барселоне», которые пытались причинить вред Месси»

17 Ноября 2020, 23:46,

УЕФА

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас высказался о ситуации вокруг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не знаю, как можно что-то говорить Месси после всего, что он сделал. Если бы он ушел после чемпионства, то ему бы никто ничего не сказал? Это странно, ты столько дал клубу, но все обращают внимание только на последний год.

Я видел людей в клубе, которые пытались причинить вред Месси. Я благодарен ему за то, что он продолжает играть за «Барселону», - цитирует Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно, но клуб не захотел отпускать его.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Сеск Фабрегас
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Комментарии (1)
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2
Alex1972
18 Ноября 2020, 00:07

В отличии от пеналду, у Месси всегда были настоящие друзья и поклонники... Жыве Беларусь!!!...

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