Брайтвайт отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

Нападающий Мартин Брайтвайт прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны».

«Я хочу играть за лучшую команду с сильнейшими футболистами. Сейчас нахожусь там, где мечтал быть. Можно становиться лучше только тогда, когда ты выступаешь за такую команду, как «Барселона». Я переживаю фантастический момент в жизни, все идет хорошо. Не обращаю внимания на прессу», - передает слова датского футболиста издание Bold.dk.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Брайтвайт принял участие в четырех встречах, не отметившись голами и результативными передачами.