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Брайтвайт отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

17 Ноября 2020, 12:34,

Global Look Press

Нападающий Мартин Брайтвайт прокомментировал слухи о своем возможном уходе из каталонской «Барселоны».

«Я хочу играть за лучшую команду с сильнейшими футболистами. Сейчас нахожусь там, где мечтал быть. Можно становиться лучше только тогда, когда ты выступаешь за такую команду, как «Барселона». Я переживаю фантастический момент в жизни, все идет хорошо. Не обращаю внимания на прессу», - передает слова датского футболиста издание Bold.dk.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Брайтвайт принял участие в четырех встречах, не отметившись голами и результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Мартин Брайтвайт
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