​Пулишич: «Пиоли сдержал свои обещания»

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, проводит свой первый сезон в «Милане» и выглядит очень довольным положением вещей в клубе. По его словам, наставник команды Стефано Пиоли сдержал свои обещания, данные ему, Пулишичу, прошлым летом:

- Я хотел получить возможность, и я ее получил в «Милане». Стефано Пиоли действительно сдержал свои обещания. И не только в плане игрового времени на поле, но и в плане отношения ко мне. Он потрудился для того, чтобы найти мне оптимальное место на поле - такое, на котором я наиболее полезен, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.