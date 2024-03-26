Вратарь Очоа останется без клуба

Известный мексиканский голкипер Гильермо Очоа останется без клуба. По информации журналиста Фабрицио Романо, 38-летний вратарь покинет итальянскую «Салернитану» по окончании текущего сезона.

Очоа провел переговоры с руководством клуба и договорился о том, что уйдет на правах свободного агента. За этот коллектив Гильермо выступает с января прошлого года.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 42 мяча. Всего в одной встрече мексиканцу удалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

«Салернитана» занимает последнее место в Серии А.