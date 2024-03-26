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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь Очоа останется без клуба

26 Марта 2024 • 08:39 Комментировать

Известный мексиканский голкипер Гильермо Очоа останется без клуба. По информации журналиста Фабрицио Романо, 38-летний вратарь покинет итальянскую «Салернитану» по окончании текущего сезона.

Очоа провел переговоры с руководством клуба и договорился о том, что уйдет на правах свободного агента. За этот коллектив Гильермо выступает с января прошлого года.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 42 мяча. Всего в одной встрече мексиканцу удалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

«Салернитана» занимает последнее место в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
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