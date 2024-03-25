Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Друг Лукаку назвал неожиданный вариант для нападающего

25 Марта 2024 • 09:31 Комментировать

Нападающий сборной Бельгии и «Ромы» Ромелу Лукаку может вернуться к себе на родину. Об этом рассказал его друг Жиль Мбие-Бейя.

«Если «Андерлехт» станет чемпионом страны и выйдет в Лигу чемпионов, перейдет ли туда Ромелу? Да, я его хорошо знаю. Однако он сам в этом не признается. Ему нужно быть ближе к клубу, где он вырос», - передает слова друга Tribal Football.

Лукаку является воспитанником «Андерлехта». В составе бельгийского коллектива он выступал с 2009 по 2011 года.

В нынешнем сезоне форвард выступает на правах аренды за «Рому». Его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Андерлехт Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Шок для «Реала»: Куртуа получил новую травму колена
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
09:31 · Италия. Серия А
Друг Лукаку назвал неожиданный вариант для нападающего
09:17 · Италия. Серия А
​Халилович: «Когда зовёт Гаттузо, надо соглашаться»
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба нацелились на игрока «Барселоны»
24 Марта
23:55 · Италия. Серия А
Павар – о фанатах в Италии: «Страсть болельщиков невероятна»
23:18 · Италия. Серия А
Джибриль Сиссе: Лукаку - сильный парень, критика делает его лучше
22:52 · Италия. Серия А
Раскрыта приоритетная трансферная цель «Милана» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не хочет платить «Саутгемптону» 50 миллионов евро за Алькараса слухи
20:56 · Италия. Серия А
Пономарёв высказался о Малиновском, который раскритиковал пост «Аталанты» про Миранчука 1
20:17 · Англия. Премьер-лига
Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» и вернётся в «Фиорентину» слухи
19:39 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил ценник на Лоботку – хавбек интересен «Барселоне» слухи
19:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны» слухи
18:51 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с «Реалом» о трансфере защитника слухи
18:13 · Италия. Серия А
Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать
18:09 · Россия. Премьер-лига
Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае
18:06 · Италия. Серия А
«Трудно понять»: Моуринью высказался о своём увольнении из «Ромы»
Все новости
Рекомендуем