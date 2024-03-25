Друг Лукаку назвал неожиданный вариант для нападающего

Нападающий сборной Бельгии и «Ромы» Ромелу Лукаку может вернуться к себе на родину. Об этом рассказал его друг Жиль Мбие-Бейя.

«Если «Андерлехт» станет чемпионом страны и выйдет в Лигу чемпионов, перейдет ли туда Ромелу? Да, я его хорошо знаю. Однако он сам в этом не признается. Ему нужно быть ближе к клубу, где он вырос», - передает слова друга Tribal Football.

Лукаку является воспитанником «Андерлехта». В составе бельгийского коллектива он выступал с 2009 по 2011 года.

В нынешнем сезоне форвард выступает на правах аренды за «Рому». Его полноценный контракт принадлежит лондонскому «Челси».