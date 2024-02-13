Буффон сравнил игру против Роналду и Месси

Экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о своих противниках, с которыми он сталкивался во время карьеры.

«Криштиану Роналду – он всегда забивал мне. Он обладает энергией, проистекающей из решимости добиться цели любой ценой. Месси тоже уникален, он делал невероятные вещи», – приводит слова бывшего футболиста ilBiancoNero.

Напомним, что последним клубом Буффона в карьере стала итальянская «Парма», воспитанником которой он является. Джанлуиджи завершил свои выступления на профессиональном уровне в августе 2023 года.

Также Буффон ранее защищал цвета туринского «Ювентуса» и «ПСЖ».

