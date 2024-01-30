«Атлетико» готовится объявить о переходе нападающего «Ювентуса»

Форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как стало известно журналистам, 23-летний футболист уже успешно прошел медицинский осмотр. Ожидается, что до конца сегодняшнего дня «матрасники» официально объявят о сделке. Мойзе перейдет в мадридский топ-клуб на правах аренды до завершения текущего сезона. Сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

Кин является воспитанником академии «старой синьоры». В нынешнем сезоне форвард поучаствовал в 18 встречах, не отметившись голевыми действиями.