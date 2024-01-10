Хавбек миланского «Интера» Люсьен Агуме сменил команду. 21-летний полузащитник перешел в испанскую «Севилью» на правах аренды, об этом сообщается на официальном сайте андалусийцев. За новый коллектив футболист будет выступать под 42-м номером.

Люсьен является игроком «нерадзурри» с 2019 года. В нынешнем сезоне Агуме провел всего один поединок за миланский гранд.

Срок действующего трудового соглашения полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.