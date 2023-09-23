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Чемпионат Италии. Серия А

Педро может сменить «Лацио» на испанский клуб

23 Сентября 2023 • 11:44 Комментировать

36-летний испанский вингер Педро близок к возвращению на родину, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, полузащитника собирается подписать «Тенерифе». Сам полузащитник не против такого варианта продолжения карьеры. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

Педро выступает за «Лацио» с августа 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. Трансферный ценник игрока – 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел три матча, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Тенерифе Педро Родригес
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