«Наполи» и Дансо согласовали персональные условия

По информации журналиста Даниэле Лонго, итальянский «Наполи» последние несколько дней контактировал с 24-летним защитником французского «Ланса» Кевином Дансо через посредников, что привело к согласованию персональных условий между двумя сторонами.

Тем не менее, неаполитанцам ещё предстоит договориться с «Лансом» о сумме трансфера, в данный момент клуб хочет получить за спортсмена более 30 миллионов евро.

Футболист также выступает за национальную сборную Австрии с 2017 года. Помимо «Ланса» в карьере Дансо были немецкий «Аугсбург», английский «Саутгемптон» и дюссельдорфская «Фортуна».