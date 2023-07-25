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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и Дансо согласовали персональные условия

25 Июля 2023 • 07:35 Комментировать

По информации журналиста Даниэле Лонго, итальянский «Наполи» последние несколько дней контактировал с 24-летним защитником французского «Ланса» Кевином Дансо через посредников, что привело к согласованию персональных условий между двумя сторонами.

Тем не менее, неаполитанцам ещё предстоит договориться с «Лансом» о сумме трансфера, в данный момент клуб хочет получить за спортсмена более 30 миллионов евро.

Футболист также выступает за национальную сборную Австрии с 2017 года. Помимо «Ланса» в карьере Дансо были немецкий «Аугсбург», английский «Саутгемптон» и дюссельдорфская «Фортуна».

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Ланс Наполи трансферы футбола - лето 2023 Кевин Дансо
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