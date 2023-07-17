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Чемпионат Италии. Серия А

Дзенга шокирован готовностью Лукаку выступать за «Ювентус»

17 Июля 2023 • 01:50 Комментировать

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку принюхивается к туринскому «Ювентусу», хотя много лет клялся в вечной любви к «Интеру». Его планы шокировали Вальтера Дзенгу - бывшего голкипера миланского клуба и итальянской сборной.

- Это настоящий шок, который я ранее не испытывал. Пусть сваливает куда хочет, клуб превыше всего. Без любви публики «Интера» он сильно проиграет. Я очень разочарован, считал его верным человеком. Он ведь говорил, что в «Ювентус» никогда». А тут такое, - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется 19 августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Ромелу Лукаку Вальтер Дзенга
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