Дзенга шокирован готовностью Лукаку выступать за «Ювентус»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку принюхивается к туринскому «Ювентусу», хотя много лет клялся в вечной любви к «Интеру». Его планы шокировали Вальтера Дзенгу - бывшего голкипера миланского клуба и итальянской сборной.

- Это настоящий шок, который я ранее не испытывал. Пусть сваливает куда хочет, клуб превыше всего. Без любви публики «Интера» он сильно проиграет. Я очень разочарован, считал его верным человеком. Он ведь говорил, что в «Ювентус» никогда». А тут такое, - цитирует слова Дзенги итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется 19 августа.