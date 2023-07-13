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Чемпионат Италии. Серия А

​Иммобиле может перейти в клуб из Саудовской Аравии

13 Июля 2023 • 15:38 Комментировать

В летнее трансферное окно из «Лацио» в «Аль-Хиляль» перебрался Сергей Милинкович-Савич. Римский клуб может потерять ещё одного важного игрока – форварда Чиро Иммобиле. Как сообщает в социальных сетях журналист Турки Альгамди, неназванный саудовский клуб предлагает 33-летнему футболисту зарплату в районе 15 миллионов евро за сезон и подписной бонус в 5 миллионов евро.

Президент «Лацио» Клаудио Лотито может и не отпустить Иммобиле, учитывая уход Милинковича-Савича. В следующем сезоне «орлы» будут выступать в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Чиро Иммобиле с «Лацио» рассчитан до конца сезона 2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле трансферы футбола - лето 2023
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