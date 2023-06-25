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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: «Аллегри не ведёт переговоры с клубами из Саудовской Аравии»

25 Июня 2023 • 01:43 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не собирается покидать свой пост.

По сведениям итальянских СМИ, наставник «бьянконери» получил новое выгодное предложение из Саудовской Аравии, которое вполне может его соблазнить. Как сообщает в своём обновлённом отчёте инсайдер Николо Скира, эти слухи не соответствуют действительности: Аллегри намерен остаться в «Ювентусе, он не ведёт переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

«Ювентус» финишировал на седьмой позиции в Серии А в завершившемся сезоне, а также добрался до полуфинала Кубка Италии и Лиги Европы. Соглашение Массимилиано Аллегри истекает через два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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