Кьеза не видит себя в тактической схеме «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза считает, что не вписывается в построения Массимилиано Аллегри.

Разговоры о возможном уходе 25-летнего футболиста ведутся уже давно. Как информирует журналист Джованни Альбанезе, одна из причин – неуверенность Кьезы относительно собственной роли на поле: в схеме 3-5-2 игрок может занять лишь позиции второго нападающего или одного из полузащитников – оба варианта ему не слишком нравятся. Кьеза предпочитает играть на фланге атаки в формации, предусматривающей наличие крайних защитников.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.