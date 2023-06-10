Клуб из Саудовской Аравии готов утроить нынешнюю зарплату Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил очень выгодное финансовое предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» Джидда. По информации от журналиста Лелио Донато, итальянцу предлагают утроить его нынешнюю зарплату, которую он получает в «старой синьоре».

В данный момент Аллегри зарабатывает 7 миллионов евро в год. Если Массимилиано примет предложение «Аль-Ахли», его оклад вырастет до 21 миллиона евро в год. Напомним, руководство «Ювентуса» и так задумывалось об увольнении итальянца.

Ранее с переходом в «Аль-Ахли» связывали вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза.