Джеко получил предложение из Турции – известны детали

Будущее нападающего «Интера» Эдина Джеко остаётся туманным. Действующий контракт 37-летнего боснийца с грандом Серии А рассчитан до конца июня.

Продолжить карьеру Джеко может в Турции. Как сообщает на своих страницах La Repubblica, предложение боснийскому форварду направил «Фенербахче». «Канарейки» предлагают Эдину контракт на два года с годовым окладом в 4 миллиона евро.

В 51 матче сезона 2022/2023 Эдин Джеко записал на свой счёт 14 голов и пять голевых передач на партнёров. В субботу, 10 июня, «Интер» проведёт финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».