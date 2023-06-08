Известен первый вероятный кандидат на место наставника «Сампдории»

Итальянская «Сампдория» с треском вылетела из высшей лиги итальянского футбола, после чего последовали две новости - продажа клуба новым владельцам, а также расставание с сербским специалистом Деяном Станковичем.

Сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, новые владельцы генуэзского клуба подыскивают другого тренера и вышли на Луку Готти, который в прошлом тренировал «Удинезе» и «Специю». Финансовые подробности возможной сделки пока что не сообщаются.

Заметим, что Готти остается без работы с середины февраля, когда был уволен из «Специи».