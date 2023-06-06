«Фиорентина» приняла решение по Кокорину

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы российского форварда Александра Кокорина, заявил о намерении «Фиорентины» вернуть нападающего.

«Фиорентина» изъявила желание вернуть Александра себе. Наш первый шаг – вернуться в итальянский клуб, а дальше выслушаем, как они видят дальнейшее будущее футболиста», - приводит слова агента издание Sport24.

В прошлом сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». 32-летний россиянин принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей, четыре из которых с пенальти.