Агент заявил, что будущее Алексея Миранчука зависит от решения футболиста

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Напомним, российский хавбек провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Аталанте». Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Бергамо может отпустить футболиста за 9,5 миллионов евро.

«Любое решение Миранчука будет приоритетным, то есть все зависит именно от него. Какое решение он примет, такое и будет. Не надо забегать куда-то вперед», — приводит слова Шпинёва «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне 27-летний Миранчук принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив семь результативных передач.