Беннасер: «Ибра, спасибо за всё, нам будет не хватать тебя»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру в «Милане», это случилось в последнем туре закончившегося чемпионата Италии. После игры с «Вероной» с ним тепло прощались коллеги по команде. Теплые слова написал и травмированный Исмаэль Беннасер, алжирский защитник «Милана»:

- Спасибо за все, Златан. Тебя будет не хватать «Милану», тебя будет не хватать футболу, - написал в социальных сетях Беннасер.

Напомним, что в заключительном туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» обыграл «Верону» со счетом 3:1. Сезон команда Стефано Пиоли закончила на четвертом месте.