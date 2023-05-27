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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» отыграла два гола у «Удинезе» и вырвала победу

27 Мая 2023 • 18:04 Комментировать
Салернитана
3:2
Удинезе
окончен

В 37-м туре Серии А пересеклись середняки «Салернитана» и «Удинезе». Гости ударно провели пятиминутку в первом тайме и отметились голевым дуплетом. У соперника было гораздо меньше моментов, но все три их попадания в створ оказались голевыми. Григорис Кастанос и Антонио Кандрева сделали счет 2:2. На шестой компенсированной минуте хозяева вовсе вырвали победу - 3:2.

«Удинезе» остается 12-м, противник - делит 14-е место.

Протокол игры  
Салернитана2:2Удинезе
  25'Зеегелаар Марвин (0:1)
  30'Несторовски Илья (0:2)
(1:2) Кастанос Григорис43'  

(2:2) Кандрева Антонио 57'

(3:2) Трост-Эконг Виллиам 90'

  
Фиорилло ВинченцоБронн ДиланТрост-Эконг ВиллиамПирола ЛоренцоКастанос Григорис  90'Маццокки Паскуале 85' (Ерволино Антонио Пио ( 85') Де Вильена Тонни  37' 77' (Бохинен Эмиль ( 77') Кулибали Лассана 77' (Николусси Кавилья Ханс ( 77') Кандрева АнтониоБотхейм Эрик 46' (Брадарич Домагой ( 46'Самбья Саломон 64') Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Бонаццоли ФедерикоЧрнигой ДоменМаджоре ДжулиоСепе ЛуиджиОчоа Гильермо
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол Яка  71'Масина Адам 85' (Бута Леонарду ( 85') Перейра РобертоСамарджич ЛазарУолас СоузаЛоврич СандиЗеегелаар Марвин  4'  87'Товен Флорьян 76' (Арслан Толгай-Али ( 76') Несторовски Илья 64' (Гомеш Бету ( 64')
Запасные: Гессанд АксельПаделли ДаниэлеКочетта НиколаVivaldoПьяна ЭдоардоРуссо ДиегоЧентис АльбертоБасси МатеоАбанква Джеймс
27 мая. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Салернитана
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