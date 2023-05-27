«Салернитана» отыграла два гола у «Удинезе» и вырвала победу

В 37-м туре Серии А пересеклись середняки «Салернитана» и «Удинезе». Гости ударно провели пятиминутку в первом тайме и отметились голевым дуплетом. У соперника было гораздо меньше моментов, но все три их попадания в створ оказались голевыми. Григорис Кастанос и Антонио Кандрева сделали счет 2:2. На шестой компенсированной минуте хозяева вовсе вырвали победу - 3:2.
«Удинезе» остается 12-м, противник - делит 14-е место.
Протокол игры
|25'Зеегелаар Марвин (0:1)
|30'Несторовски Илья (0:2)
|(1:2) Кастанос Григорис43'
(2:2) Кандрева Антонио 57'
(3:2) Трост-Эконг Виллиам 90'
Фиорилло Винченцо•Бронн Дилан•Трост-Эконг Виллиам•Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис• 90'Маццокки Паскуале85' (Ерволино Антонио Пио (85') •Де Вильена Тонни 37'77' (Бохинен Эмиль (77') •Кулибали Лассана77' (Николусси Кавилья Ханс (77') •Кандрева Антонио•Ботхейм Эрик46' (Брадарич Домагой (46'•Самбья Саломон64') •Пёнтек Кшиштоф
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка• 71'Масина Адам85' (Бута Леонарду (85') •Перейра Роберто•Самарджич Лазар•Уолас Соуза•Ловрич Санди•Зеегелаар Марвин 4'• 87'Товен Флорьян76' (Арслан Толгай-Али (76') •Несторовски Илья64' (Гомеш Бету (64')
27 мая. Стадион "Аречи".
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