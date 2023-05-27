«Салернитана» отыграла два гола у «Удинезе» и вырвала победу

В 37-м туре Серии А пересеклись середняки «Салернитана» и «Удинезе». Гости ударно провели пятиминутку в первом тайме и отметились голевым дуплетом. У соперника было гораздо меньше моментов, но все три их попадания в створ оказались голевыми. Григорис Кастанос и Антонио Кандрева сделали счет 2:2. На шестой компенсированной минуте хозяева вовсе вырвали победу - 3:2.

«Удинезе» остается 12-м, противник - делит 14-е место.