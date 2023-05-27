Балотелли затрудняется назвать фаворита финала Лиги чемпионов

Итальянский нападающий Марио Балотелли затрудняется назвать фаворита в финале Лиги чемпионов, но он согласен с тем, что команде Симоне Индзаги, миланскому «Интеру», выгоднее выступать с позиций «темной лошадки».

Напомним, что и для «Манчестер Сити», и для «Интера» это второй финал ЛЧ в 21-м веке - «Интер» выиграл в предыдущем, в 2010-м году, а вот «Манчестер Сити» два года тому назад уступил в решающем матче «Челси».

- Опыт подсказывает мне, что в финале, в одном матче, выгоднее выступать с позиций «темной лошадки». Команда Хосепа Гвардиолы показывает прекрасный футбол, но «Интер» очень организован и очень эффективен, - цитирует слова Балотелли итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.