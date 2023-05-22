Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле забил «Удинезе» - это было его 200-е голевое участие за «Лацио» в Серии А

22 Мая 2023 • 02:08 Комментировать

Римский «Лацио» обыграл в важнейшем матче «Удинезе», серьезно улучшив свои шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Единственный гол встречи забил с пенальти Чиро Иммобиле - главный бомбардир клуба. Как оказалось, забитый пенальти стал 200-м голевым участием Иммобиле в составе римского клуба в Серии А. Большая часть этих оков собрана, конечно же, за счет голов.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года, ранее он выступал за такие клубы, как «Торино» и дортмундская «Боруссия». Также в составе итальянской сборной Чиро стал чемпионом Европы в 2021 году, два года тому назад. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Интер Милан Интер Милан
3
1
1.02 20.00 100.00
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
0
1
100.00 19.00 1.02
Видео
22.05.23 в 19:30
Рома Рома
Салернитана Салернитана
1.41 4.90 8.00
Видео
22.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
4.60 3.75 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
02:17 · Италия. Серия А
Моуринью готовится провести свой 150-й матч в Серии А
02:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» передумал продлевать контракт ди Марии слухи
02:08 · Италия. Серия А
Иммобиле забил «Удинезе» - это было его 200-е голевое участие за «Лацио» в Серии А
02:00 · Италия. Серия А
Кандрева не собирается заканчивать карьеру
01:46 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо: «Наполи» уже изучает варианты замены Спаллетти»
01:36 · Италия. Серия А
Индзаги ответил на вопрос о своём будущем в «Интере»
01:22 · Италия. Серия А
Кандрева: «Конечно, я расстроен вылетом «Сампдории»
01:14 · Италия. Серия А
Переход спортивного директора «Наполи» в «Ювентус» может сорваться
01:13 · Италия. Серия А
Юрич заработал сотое очко в качестве наставника «Торино»
00:55 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» ждёт от «Баварии» предложения по Влаховичу
21 Мая
23:43 · Италия. Серия А
Гол Иммобиле с пенальти позволил «Лацио» переиграть «Удинезе»
23:23 · Италия. Серия А
Спаллетти намекнул на уход из «Наполи»
22:20 · Италия. Серия А
Индзаги – о поражении от «Наполи»: «У меня нет претензий к игрокам» 1
22:03 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал победу над «Интером» 1
21:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Кокорине: Я считаю, что ему лучше остаться в Европе
Все новости
Рекомендуем