Иммобиле забил «Удинезе» - это было его 200-е голевое участие за «Лацио» в Серии А

Римский «Лацио» обыграл в важнейшем матче «Удинезе», серьезно улучшив свои шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Единственный гол встречи забил с пенальти Чиро Иммобиле - главный бомбардир клуба. Как оказалось, забитый пенальти стал 200-м голевым участием Иммобиле в составе римского клуба в Серии А. Большая часть этих оков собрана, конечно же, за счет голов.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года, ранее он выступал за такие клубы, как «Торино» и дортмундская «Боруссия». Также в составе итальянской сборной Чиро стал чемпионом Европы в 2021 году, два года тому назад.