Тотти: «Моуринью сам решит, что ему делать»

Бывший голеадор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал слухи о том, что португальский наставник клуба Жозе Моуринью покинет Рим. Сотрудничество с таким уважаемым в Италии тренером руководство «Ромы» считает за честь, хотя в чемпионате дела идут, можно сказать, ни шатко ни валко, и расставаться с ним совсем не хочет.

- Если бы это решал я, все было бы проще... Но я не знаю, как обстоят дела в клубе. И потому не могу рассуждать, я не располагаю информацией. Я думаю, что Моуринью примет наилучшее решение для самого себя, - цитирует слова Тотти итальянское новостное агентство ITASportPress.