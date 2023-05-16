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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти: «Моуринью сам решит, что ему делать»

16 Мая 2023 • 23:54 Комментировать

Бывший голеадор «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал слухи о том, что португальский наставник клуба Жозе Моуринью покинет Рим. Сотрудничество с таким уважаемым в Италии тренером руководство «Ромы» считает за честь, хотя в чемпионате дела идут, можно сказать, ни шатко ни валко, и расставаться с ним совсем не хочет.

- Если бы это решал я, все было бы проще... Но я не знаю, как обстоят дела в клубе. И потому не могу рассуждать, я не располагаю информацией. Я думаю, что Моуринью примет наилучшее решение для самого себя, - цитирует слова Тотти итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Франческо Тотти
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