«Кремонезе» вдесятером упустил победу над «Вероной»

«Кремонезе» и «Верона», представители зоны вылета Серии А, встретились в 32-м туре. Противостояние получилось равным. Давид Окереке подарил хозяевам надежду на победу уже на девятой минуте. Вот только после часа игры «Кремонезе» остался вдесятером из-за прямой красной карточки вышедшего на замену Джакомо Квальяты. И под конец игры Симоне Верди сравнял счет - 1:1.
«Кремонезе» предпоследний, а вот соперник на грани зоны вылета вместе со «Специей».
Протокол игры
|(1:0) Окереке Давид9'
|75'Верди Симоне (1:1)
Карнесекки Марко•Айву Эмануэль•Васкес Хоан•Лочошвили Лука79' (Буонаюто Кристиан (79') •Валери Эмануэле•Пикель Шарль54' (Квальята Джакомо (54') • 62'Мейте Суалихо•Кастаньетти Микеле•Гальдамес Пабло70' (Дессерс Сириль (70') •Чофани Даниэль70' (Афена-Гьян Феликс (70') •Окереке Давид70' (Феррари Алекс (70')
Монтипо Лоренцо•Депаоли Фабио41' (Терраччано Филиппо (41') •Маньяни Джанджакомо85' (Чеккерини Федерико (85') •Хиен Исак•Давидович Павел•Абильдгор Оливер•Тамез Адриен60' (Браф Джейден (60') •Каллон Яя60' (Велозу Мигель (60') •Верди Симоне•Лазович Дарко85' (Гайч Адольфо (85') •Джурич Милан II
30 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
Бан пользователя