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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» вдесятером упустил победу над «Вероной»

30 Апреля 2023 • 18:00 Комментировать
Кремонезе
1:1
Верона
окончен

«Кремонезе» и «Верона», представители зоны вылета Серии А, встретились в 32-м туре. Противостояние получилось равным. Давид Окереке подарил хозяевам надежду на победу уже на девятой минуте. Вот только после часа игры «Кремонезе» остался вдесятером из-за прямой красной карточки вышедшего  на замену Джакомо Квальяты. И под конец игры Симоне Верди сравнял счет - 1:1.

«Кремонезе» предпоследний, а вот соперник на грани зоны вылета вместе со «Специей».

Протокол игры  
Кремонезе1:1Верона
(1:0) Окереке Давид9'  
  75'Верди Симоне (1:1)
Карнесекки МаркоАйву ЭмануэльВаскес ХоанЛочошвили Лука 79' (Буонаюто Кристиан ( 79') Валери ЭмануэлеПикель Шарль 54' (Квальята Джакомо ( 54'  62') Мейте СуалихоКастаньетти МикелеГальдамес Пабло 70' (Дессерс Сириль ( 70') Чофани Даниэль 70' (Афена-Гьян Феликс ( 70') Окереке Давид 70' (Феррари Алекс ( 70')
Запасные: Кирикеш ВладАкелла КристианГильоне ПаолоБьянкетти МаттеоСарр МухамадуСаро ДжанлукаРиччи Альберто Бассо
Монтипо ЛоренцоДепаоли Фабио 41' (Терраччано Филиппо ( 41') Маньяни Джанджакомо 85' (Чеккерини Федерико ( 85') Хиен ИсакДавидович ПавелАбильдгор ОливерТамез Адриен 60' (Браф Джейден ( 60') Каллон Яя 60' (Велозу Мигель ( 60') Верди СимонеЛазович Дарко 85' (Гайч Адольфо ( 85') Джурич Милан II
Запасные: Сулемана ИбрахимБерарди АлессандроДойг ДжошНгонж СирильКоппола ДиегоПерилли СимонеДуда ОндрейХуан Кабаль
30 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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