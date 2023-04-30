«Кремонезе» вдесятером упустил победу над «Вероной»

«Кремонезе» и «Верона», представители зоны вылета Серии А, встретились в 32-м туре. Противостояние получилось равным. Давид Окереке подарил хозяевам надежду на победу уже на девятой минуте. Вот только после часа игры «Кремонезе» остался вдесятером из-за прямой красной карточки вышедшего на замену Джакомо Квальяты. И под конец игры Симоне Верди сравнял счет - 1:1.

«Кремонезе» предпоследний, а вот соперник на грани зоны вылета вместе со «Специей».