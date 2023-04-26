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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес - лидер «Милана» по количеству заработанных фолов

26 Апреля 2023 • 22:58 Комментировать

Взрывная манера игры французского полузащитника Тео Эрнандеса, с глубокими скоростными рейдами к воротам соперника, приводит к тому, что защитник чаще остальных нарушают против него правила. По ходу нынешнего сезона Серии А Тео заработал для своей команды 52 фола, что является восьмым результатом в лиге. Скорее всего, Эрнандес поднялся бы выше, но он пропустил некоторое количество игр.

Любопытно, что следующий после Тео игрок «Милана» уступает ему почти в два раза - это другой полузащитник, Сандро Тонали, против которого фолили 27 раз. Наконец, тройку замыкает алжирский защитник Исмаэль Беннасер - 27 фолов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тео Эрнандес
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