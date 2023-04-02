Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» - «Милан»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о громком противостоянии в чемпионате Италии. Сегодня, 2 апреля, «Милан» на выезде встретится с «Наполи».

«Милан» будет собран в этом матче. «Наполи» же выйдет немного расслабленным. Даже несколько поражений не ухудшат ситуацию в Серии А для команды. Поверю в ничью. «Милан» точно навяжет борьбу», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Стартовый свисток на стадионе в Неаполе прозвучит в 21:45 по московскому времени. Перед этим матчем «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, а «россонери» занимают четвертое место.