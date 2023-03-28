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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски: «Слово «скудетто» никогда нас не пугало»

28 Марта 2023 • 17:05 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски высказался перед заключительным отрезком сезона. Команда Лучано Спаллетти, как известно, уверенно лидирует в Серии А и может стать чемпионом впервые с 1990 года.

«У нас есть цели, и мы хотим достичь их, выиграв как можно больше игр. Слово «скудетто» никогда нас не пугало. У нас всегда была сильная команда, и мы творим невероятные вещи. Но сезон ещё длинный, нужно продолжать набирать очки», - сказал Зелиньски Sport Mediaset.

Также польский футболист высказался о Лиге чемпионов, где «Наполи» предстоит четвертьфинальная дуэль с «Миланом».

«Наполи» не боится. Даже в Лиге чемпионов мы являемся зрелой командой», - отметил Зелиньски.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски
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