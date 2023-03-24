​Расследование установило, что Роналду мог подписать секретное соглашение с «Ювентусом»

Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении «Ювентуса». На начальных этапах пандемии клуб мог выплачивать зарплаты футболистам в обход финансовой ведомости. Как сообщает Calciomercato, в ходе разбирательства была раскрыта переписка руководителей туринского клуба в WhatsApp.

Так, 23 апреля 2021 года секретарь «Ювентуса» Паоло Морганти написал в группе: «Второй манёвр по зарплате, Роналду подписал. У него есть копии всех документов».

«Хорошо!» - ответил спортивный директор «старой синьоры» Федерико Керубини.

«Первый, кто готов подписать контракт, - это Роналду», - тремя днями ранее писал Чезаре Габасио, глава юридического отдела клуба.

Прокуратура считает, что «Ювентус» в частном порядке согласился выплатить Роналду 19 548 333,33 евро.