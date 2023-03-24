Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия поведал о том, чему он научился в неаполитанском клубе.

«В «Наполи» я научился отрабатывать в обороне и стал по-настоящему командным футболистом. Раньше у меня не было такого баланса в игре. Я этому научился в Неаполе. Я стал лучше благодаря тренерам и партнерам по команде», - передает слова грузинского полузащитника Pazzi di Fanta.

Хвича присоединился к команде из Неаполя в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кварацхелия принял участие в 23 поединках, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.