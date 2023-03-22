«Отделался лёгким испугом» - мексиканский вратарь Очоа попал в неприятную ситуацию в небе

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа получил приглашение на матчи своей сборной против Суринама и Ямайки в рамках выступлений в Лиге Наций КОНКАКАФ. Он сел на самолет до Мадрида, намереваясь там пересесть на рейс до Мексики, но где-то у побережья Испании выяснилось, что на борту возникли технические проблемы, вынудившие капитана судна запросить срочную посадку на Мальорке. Пассажиры, среди которых и Очоа, пережили несколько очень неприятных минут, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Все, впрочем, обошлось, после чего Гильермо даже поблагодарил в социальных сетях капитана, назвав его героем.