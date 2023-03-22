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Чемпионат Италии. Серия А

«Отделался лёгким испугом» - мексиканский вратарь Очоа попал в неприятную ситуацию в небе

22 Марта 2023 • 21:15 Комментировать

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа получил приглашение на матчи своей сборной против Суринама и Ямайки в рамках выступлений в Лиге Наций КОНКАКАФ. Он сел на  самолет до Мадрида, намереваясь там пересесть на рейс до Мексики, но где-то у побережья Испании выяснилось, что на борту возникли технические проблемы, вынудившие капитана судна запросить срочную посадку на Мальорке. Пассажиры, среди которых и Очоа, пережили несколько очень неприятных минут, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Все, впрочем, обошлось, после чего Гильермо даже поблагодарил в социальных сетях капитана, назвав его героем. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Гильермо Очоа Салернитана
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