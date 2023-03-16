​В «Наполи» высказались о контрактах Кварацхелии и Осимхена

Кристиано Джунтоли, который занимает должность спортивного директора «Наполи», ответил на вопрос о контрактах полузащитника Хвичи Кварацхелии и нападающего Виктора Осимхена.

«Будут ли продлены контракты с Кварацхелией и Осимхеном? У них долгосрочные контракты, мы никуда не торопимся. Подумаем об этом летом», - сказал Джунтоли, чьи слова приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии рассчитан до средины 2027 года, а Виктора Осимхена – до средины 2025 года.

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 18 очков. Неаполитанцы могут стать чемпионами впервые с 1990 года.