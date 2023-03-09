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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали остроумно объяснил провалы «Милана» в январе

09 Марта 2023 • 12:42 Комментировать

«Милан» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, и это случилось после того, как год начался для итальянского гранда крайне неудачно - клуб потерпел несколько разгромных поражений в чемпионате, вылетел из Кубка Италии после поражения от «Торино» и проиграл Суперкубок миланскому «Интеру». Алессандро Тонали, полузащитник «Милана», весьма остроумно объяснил причины провалов января.

- Играли с полными животами, потому и проигрывали - это была наша ошибка. Для успехов надо бороться за каждый мяч, прилагать максимум усилий. Нам надо добиться достойного результата как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате, - цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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