Лаутаро Мартинес снова станет папой

Последние два месяца складываются очень удачно для Лаутаро Мартинеса - он стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной по футболу, а также начал стабильно забивать на клубном уровне, чего ему не хватало в предыдущие сезоны в составе «Интера». Недавно именно он забил головой победный гол в ворота «Милана», принеся своему клубу важный успех.

А сейчас стало известно, что аргентинский нападающий станет отцом во второй раз - его гражданская супруга Агустина беременна, сообщает fcinter1908.it. У пары уже есть дочь по имени Нина. Будет ли у нее братик или сестра, пока что неизвестно.