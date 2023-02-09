Ибрагимович: «Критика Пиоли - это нормально, бывает»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что звучащая в адрес наставника клуба критика - это нормально. Стефано Пиоли возглавил клуб в 2019 году, привел его к чемпионскому титулу, однако сейчас «Милан» переживает острый кризис, потерпев три поражения в чемпионате.

- Это нормальные вещи, Пиоли - это наставник «Милана», и, если дела идут плохо, то отвечает именно тренер. Критика - это часть работы. Критика позволяет сохранять голову и не витать в облаках. Но в футболе также можно быстро выбраться из грязи в князи - в этом также прелесть игры, - цитирует Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.