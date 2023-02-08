Ибрагимович рассказал, что думает о критике в адрес Пиоли

41-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о претензиях к тренеру.

«Россонери» проиграли четыре матча кряду, а последняя победа команды и вовсе состоялась 4 января. Шведский ветеран признал, что готов принять критику и относится к ней спокойно: «Пиоли – наш тренер, и критика в его адрес – естественное положение дел, как и критика всей команды. Это происходит всегда, когда что-то идёт не так. Как профессионалы, мы должны быть к этому готовы. Если вы не способны выдерживать критику, то вы, пожалуй, выбрали не ту работу. Мы должны извлекать из этого пользу», – заявил в интервью Sport Mediaset Ибрагимович, пока не сыгравший ни одного матча в текущем сезоне из-за травмы.