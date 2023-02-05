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Чемпионат Италии. Серия А

Известно, когда Погба может вернуться на поле

05 Февраля 2023 • 10:46 Комментировать

Звездный полузащитник Поль Погба, который является игроком туринского «Ювентуса», близок к восстановлению после травмы, об этом сообщается на страницах портала Football-Italia. Он может вернуться на поле в матче Лиги Европы против «Нанта» 16 февраля.

Напомним, что хавбек долгое время находился в лазарете «старой синьоры» из-за травмы. По этой причине он пропустил чемпионат мира, который прошел в Катаре в конце 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось о намерении туринского клуба расстаться с игроком.

Погба является игроком «старой синьоры» с июля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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